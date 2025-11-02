อินเตอร์เฉือนชัยเวโรน่า 2-1 ช่วงทดเจ็บ ไล่ตามนาโปลีแต้มเดียว
อินเตอร์ มิลาน เก็บ 3 แต้มไล่บี้นาโปลี จ่าฝูงกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี หลังบุกคว้าชัยเหนือเวโรน่า 2-1 ในเกมลีก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
ปิโอเตร ซีลินสกี้ ทำประตูให้อินเตอร์ขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 16 ก่อนเจ้าถิ่นตีเสมอจากโจวานเน่ นาทีที่ 40 สุดท้ายมาร์ติน เฟรเซ่ ผู้เล่นเวโรน่า พลาดทำเข้าประตูตัวเองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+3 เป็นประตูชัยให้อินเตอร์ในที่สุด
ชัยชนะนัดนี้ทำให้อินเตอร์มี 21 คะแนน จาก 10 นัด เป็นรองจ่าฝูง นาโปลี เพียงแต้มเดียว และมีคะแนนเท่าโรม่าที่เตะน้อยกว่า 1 นัด ส่วนเวโรน่ามี 5 คะแนน ในอันดับ 18