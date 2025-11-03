โรม่าพ่ายมิลาน 0-1 ชวดแซงนาโปลีขึ้นจ่าฝูงเซเรียอา
โรม่าพลาดโอกาสแซงขึ้นจ่าฝูงกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี หลังบุกพ่ายให้เอซี มิลาน 0-1 จากประตูชัยของสตราฮิเนีย พาฟโลวิช ในนาที 39 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
ส่งผลให้โรม่ายังมี 21 คะแนน จาก 10 นัด ในอันดับ 4 ของตาราง ตามหลังนาโปลี จ่าฝูง แต้มเดียว ส่วนมิลานมี 21 คะแนนเท่ากัน ในอันดับ 3
ผลคู่อื่นๆ
เวโรน่า แพ้ อินเตอร์ มิลาน 1-2
ฟิออเรนติน่า แพ้ เลชเช่ 0-1
โตริโน่ เสมอ ปิซ่า 2-2
ปาร์ม่า แพ้ โบโลญญ่า 1-3
ผลลาลีก้า สเปน
เลบานเต้ แพ้ เซลต้า บีโก้ 1-2
อลาเบส ชนะ เอสปันญ่อล 2-1
บาร์เซโลน่า ชนะ เอลเช่ 3-1
รีล เบติส ชนะ รีล มายอร์ก้า 3-0
ผลบุนเดสลีก้า เยอรมนี
โคโลญจ์ ชนะ ฮัมบูร์ก 4-1
โวล์ฟสบวร์ก แพ้ โฮฟเฟ่นไฮม์ 2-3
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
แรนส์ ชนะ สตราสบูร์ก 4-1
ตูลูส เสมอ เลอ อาฟร์ 0-0
ลีลล์ ชนะ อองเช่ร์ 1-0
แลงส์ ชนะ ลอริยองต์ 3-0
น็องต์ส แพ้ เม็ตส์ 0-2
เบรสต์ เสมอ ลียง 0-0