แม็คอัลลิสเตอร์ โขกชัย! ลิเวอร์พูล เฉือนรีล มาดริด 1-0 ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ เฉือนคว้าชัยเหนือ “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ด้วยสกอร์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 เมื่อคืนวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เกมในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ ทำให้เสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนเข้าสู่เกมในครึ่งหลังนาทีที่ 61 ลิเวอร์พูล ได้ลูกฟรีคิกฝั่งขวา และเป็น โดมินิค โซบอสซไล เปิดบอลเข้าเขตโทษให้ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ โขกบอลแสกหน้า ติโบต์ กูร์กตัวส์ เข้าไปตุงตาข่าย และกลายเป็นประตูชัยให้กับทัพหงส์แดง
จบเกม ลิเวอร์พูล เอาชนะ รีล มาดริด 1-0 ทำให้ลิเวอร์พูลลงเตะไป 4 นัด ชนะ 3 และแพ้ 1 นัด เก็บเพิ่มเป็น 9 แต้ม รั้งอันดับ 6 ของตารางลีกเฟส ส่วน รีล มาดริด ชนะ 3 แพ้ 1 นัด มี 9 แต้มเช่นกัน แต่ประตูได้เสียดีกว่า ทำให้อยู่ในอันดับ 5
ด้านผลคู่อื่น
สลาเวีย ปราก แพ้ อาร์เซน่อล 0-3
นาโปลี เสมอ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0
ยูเวนตุส เสมอ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1
ปารีส แซงต์แชร์กแมง แพ้ บาเยิร์น มิวนิก 1-2
โบโด กลิมท์ แพ้ โมนาโก 0-1
แอตเลติโก้ มาดริด ชนะ ยูนิยง แซงต์ กิลลุส 3-1
โอลิมเปียกอส เสมอ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1-1
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ชนะ เอฟซี โคเปนเฮเก้น 4-0