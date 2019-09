อลิสซอนตัวเต็ง!? ‘บัลลงดอร์’ ประกาศผุดรางวัลใหม่ ผู้รักษาประตูแห่งปี ‘ยาชิน โทรฟี่’

หลังจากที่บรรดาวงการลูกหนังต่างบ่นกันว่ายากเหลือเกินที่ผู้รักษาประตู หรือบบรดาแข้งแนวรับนั้นจะผงาดคว้าบัลลงดอร์ จนถูกแซวว่าเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับตัวรุก โดยเฉพาะดาวยิงจอมทะลวงตาข่ายทั้งหลาย

ในที่สุด “ฟร้องซ์ ฟุตบอล” นิตยสารฟุตบอลชื่อดังของฝรั่งเศส เจ้าของและผู้จัดมอบรางวัล “บัลลงดอร์” (ลูกบอลทองคำ) ประกาศเพิ่มรางวัลบัลลงดอร์สำหรับผู้รักษาประตูแห่งปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในชื่อว่า “ยาชิน โทรฟี่” โดยเป็นชื่อของเลฟ ยาชิน ตำนานผู้รักษาประตูชาวโซเวียต ซึ่งเป็นมือกาวเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่เคยได้บัลลงดอร์ไปครองในปี 1963

ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินนั้นจะใช้ในแนวทางเดียวกับการโหวตบัลลงดอร์ นั่นคือให้บรรดาผู้สื่อข่าวกีฬาทั่วโลกชาติละ 1 คนเป็นผู้ลงคะแนนโหวตตัดสิน ทั้งนี้ บรรดาแข้งที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆ จะมีการประกาศเบื้องต้น ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ก่อนจะประกาศผู้ชนะรางวัลบังลงดอร์ประจำปี 2019 ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา เป็นคนเชิญรางวัลบัลลงดอร์ภายในงาน

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy 🧤 #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq

Once the list of nominees is revealed, they will be sent to jury who will vote for the four trophies awarded during the 2019 edition #ballondor pic.twitter.com/0Kl96htnsd

— france football (@francefootball) September 19, 2019