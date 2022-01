ลอฟเรนโวยซาลาห์หลุดโผทีมยอดเยี่ยมฟิฟโปรได้ไง แขวะคงต้องถือสัญชาติยุโรปถึงจะได้รับเลือก

เดยัน ลอฟเรน อดีตกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันค้าแข้งกับเซนิต เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โพสต์ทวิตเตอร์แสดงความไม่พอใจผลการแจกรางวัลแข้งยอดเยี่ยมของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมื่อวันที่ 17 มกราคม โดยตั้งคำถามว่า เหตุใดโมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลอฟเรน จึงไม่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยม “ฟิฟโปร เวิลด์ 11”

ดาวยิงชาวอียิปต์มีชื่อเป็น 1 ใน 3 คนสุดท้ายที่ลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 โดยได้คะแนนโหวตเป็นอันดับ 3 รองจากโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าบาเยิร์น มิวนิก และลิโอเนล เมสซี่ แข้งเทพของปารีส แซงต์แชร์แมง อย่างไรก็ตาม เขาไม่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของฟิฟโปร เนื่องจากผู้เล่นแนวรุกประกอบด้วย คริสเตียโน่ โรนัลโด้, เมสซี่, เลวานดอฟสกี้ และเออร์ลิ่ง เบราท์ ฮาแลนด์

ลอฟเรนโพสต์ว่า ไม่มีพื้นที่สำหรับโม ซาลาห์ ในทีมยอดเยี่ยม ฟิฟโปร อีกแล้วงั้นเหรอ? คนที่รู้เรื่องฟุตบอลต่างรู้ดีว่าเขาสมควรจะได้รับเลือกอยู่ในทีมด้วย ต้องทำยังไงซาลาห์จึงจะได้มีชื่อติดทีม? บางทีอาจต้องถือพาสปอร์ตของยุโรปกระมัง

No place for @MoSalah to be placed in the Fifapro world11?? Again!!

People with knowledge about football they know that he deserves to be in there. What needs to be done to be there? Maybe a European passport. 🤷🏻‍♂️

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 18, 2022