ฟาน เดอร์ ซาร์ แจ้งข่าวดี ออกจากไอซียูแล้ว หวังได้กลับบ้านสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ ตำนานนายทวารชาวดัตช์ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอาแจ็กซ์ โพสต์ทวิตเตอร์แจ้งข่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ตนออกจากห้องไอซียูแล้ว แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล หวังว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในสัปดาห์หน้า เพื่อรักษาตัวขั้นตอนต่อไป ตนและครอบครัวขอขอบคุณข้อความและกำลังใจที่ได้รับจากทุกคนเป็นอย่างมาก

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023