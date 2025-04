โอนาน่า-มาติช จวกกันผ่านสื่อ-โซเชียล หลังโดนวิจารณ์เป็นประตูที่แย่สุดของแมนยู

อองเดร โอนาน่า นายทวารแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาตอบโต้เนมานย่า มาติช มิดฟิลด์ลียง ที่เคยค้าแข้งกับทีมปีศาจ หลังถูกวิจารณ์ว่าเป็นผู้รักษาประตูที่แย่ที่สุดเท่าที่แมนยูเคยมีมา

ย้อนกลับไปหลังจบเกมแมนเชนเตอร์ ดาร์บี้ ที่แมนยูเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-0 เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน ว่า การเจอกับลียง ในเกมยูโรป้าลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ ยอมรับว่าคู่แข่งเป็นทีมที่ดีมากๆ รู้จักนักเตะบางคนในทีมคู่แข่ง แต่แมนยูก็เป็นทีมที่ดีกว่า และจะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่อยากจะเป็นผู้ชนะ และมั่นใจว่าจะชนะได้แน่นอน

มาติชได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การที่โอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่แย่ที่สุดของแมนยู ต้องระวังเวลาจะพูดอะไรออกไป ถ้าเอ็ดวิน ฟาน เดอ ซาร์, ปีเตอร์, ปีเตอร์ ชไมเคิล หรือดาบิด เด เคอา พูดว่า แมนยูเป็นทีมที่ดีกว่าลียง ก็คงจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ แต่สำหรับโอนาน่าไม่ควรพูดแบบนั้น

โอนาน่าได้ออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า เขาจะไม่แสดงออกถึงการไม่เคารพสโมสรอื่น แต่เราจะเตรียมตัวเพื่อทำให้แฟนบอลภูมิใจเท่านั้น อย่างน้อยตัวเองก็เคยได้ชูถ้วยแชมป์กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว แบบที่บางคนทำไม่ได้

มาติชเคยค้าแข้งกับแมนยู 5 ปี ลงเล่นไป 189 นัด แต่ไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆ กับทีมปีศาจแดงเลย

ทั้งสองทีมจะเจอกันในยูโรป้าลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก ที่ปาร์ค โอลิมปิค ลียงเนส์ คืนนี้ เวลา 02.00 น.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.

We focus on preparing a performance to make our fans proud.

At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d

— Andre Onana (@AndreyOnana) April 9, 2025