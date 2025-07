สนูป ด็อกก์ ซื้อหุ้นสวอนซี ขึ้นแท่นเป็นเจ้าของร่วม รับสุดโดนใจกับประวัติศาสตร์สโมสร

สนูป ด็อกก์ แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ได้ซื้อหุ้นของสโมสรสวอนซี ซิตี้ ทีมจากเวลส์ ที่แข่งขันอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพ หรือดิวิชั่น 2 ของอังกฤษ ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของร่วมสโมสร ร่วมกับแอนดี้ โคลแมน นักธุรกิจชาวอเมริกัน เบรตต์ คราแวตต์ และเจสัน โคเฮน สองนักธุกิจสายเทคโนโลยีการตลาด รวมทั้งลูก้า โมดริช มิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชีย ก็ได้ซื้อหุ้นของสวอนซีไปแล้วเช่นกัน

สนูป ด็อกก์ กล่าวในแถลงการณ์ของสโมสร ว่า คนจำนวนมากรู้ดีว่าเขารักฟุตบอลขนาดไหน การได้เป็นเจ้าของร่วมสวอนซีนับเป็นความรู้สึกที่พิเศษ เรื่องราวของสโมสร และพื้นที่แห่งนี้โดนใจเขามากจริง ที่นี่คือเมืองและสโมสรที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจของชนชั้นแรงงาน เป็นทีมรองบ่อนที่ไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นสู้ ภูมิใจมากกับการที่เป็นส่วนหนึ่งของสวอนซี ซิตี้

สำหรับผลงานของสวอนซีจบอันดับ 11 ในลีกแชมเปี้ยนชิพ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ซีซั่นล่าสุดที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก คือ ฤดูกาล 2017-2018

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.

July 17, 2025