แฟนปืนใหญ่เฮ อาร์เซน่อลปิดดีลคว้าตัวโยเคเรสแล้ว ค่าตัวเฉียด 2,500 ล้าน

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า อาร์เซน่อลตกลงเรื่องค่าตัวของวิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าทีมชาติสวีเดน กับสปอร์ติ้ง ลิสบอน ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสปอร์ติ้งตอบรับข้อเสนอ 63.5 ล้านยูโร(2,453 ล้านบาท) และโบนัสอีก 10 ล้านยูโร(650 ล้านบาท) ที่ทีมปืนใหญ่ยื่นไปรอบล่าสุด

ส่วนเรื่องสัญญาของนักเตะได้ตกลงกันไปก่อนหน้านี้แล้ว ที่ 5 ปี ถึงแม้จะได้รับความสนใจจากทีมอื่น แต่โยเคเรสก็อยากย้ายไปเล่นให้อาร์เซน่อลทีมเดียวเท่านั้น

🚨❤️🤍 BREAKING: Viktor Gyökeres to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties involved.

Sporting accept last bid from Arsenal for €63.5m plus €10m, agent will reduce his commission.

Gyökeres will sign five year deal at #AFC. He ONLY wanted Arsenal. 🇸🇪 pic.twitter.com/qAmrTn7Eax

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025