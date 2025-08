ซนตกลงย้ายไปร่วมทีมแอลเอ เอฟซี ในเมเจอร์ลีกแล้ว สเปอร์สรับค่าตัว 562 ล้านบาท

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ซน ฮึง มิน กองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ ตกลงย้ายไปร่วมทีมแอลเอ เอฟซี ในเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกาแล้ว หลังประกาศอำลาท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ไปก่อนหน้านี้ โดยซนได้ตอบตกลงด้วยวาจาจะย้ายไปร่วมทีมกับทุกฝ่ายแล้ว ทีมไก่เดือยทองจะได้รับค่าตัวในการขายกองหน้าวัย 33 ปี ที่ 15 ล้านยูโร(562 ล้านบาท)

หลังจากลงเตะเกมสุดท้ายในฐานะนักเตะสเปอร์ส ที่ประเทศเกาหลีใต้ บ้านเกิดของตัวเอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว ซนจะไม่เดินทางกลับอังกฤษพร้อมกับทีม แต่จะจัดการเรื่องการย้ายทีมให้เรียบร้อย

ซนได้กล่าวหลังจบเกมอุ่นเครื่องที่โซล เวิลด์คัพ สเตเดียม ว่า ตัวเขาเองยังไม่เลิกเล่นฟุตบอล และอากจะเดินหน้าสร้างความสุขให้แฟนบอลต่อไป เพราะยังอยากประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

🚨🇺🇸 Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.

ADVERTISMENT

Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.

Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025