ซนเปิดตัวกับแอลเอเอฟซี รับไม่ใช่ตัวเลือกแรก แต่เปลี่ยนใจเพราะ ปธ.สโมสร
ซน ฮึง มิน แข้งดังชาวเกาหลีใต้ เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทีมลอสแองเจลิส เอฟซี ในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยสื่ออังกฤษรายงานว่า แอลเอเอฟซีจ่ายค่าตัวซนให้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กว่า 20 ล้านปอนด์ (880 ล้านบาท) โดยเซ็นสัญญาถึงปี 2027 และจะได้กลับไปร่วมทีมกับอูโก้ โยริส นายทวารชาวฝรั่งเศส อดีตมือ 1 ของสเปอร์สด้วย
ซน ฮึง มิน ทำสถิติเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ ทำลายสถิติเดิม 16.5 ล้านปอนด์ (728 ล้านบาท) ตอนแอตแลนต้า ยูไนเต็ด คว้าตัวเอ็มมานูเอล ลัตเต้ ลาธ จากมิดเดิลสโบรช์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
นับเป็นการสิ้นสุดเส้นทางการค้าแข้งให้กับทีมไก่เดือยทองของซน หลังอยู่กับสเปอร์สมานาน 1 ทศวรรษ และเพิ่งแจ้งข่าวลาทีมอย่างกะทันหันช่วงทีมทัวร์อุ่นเครื่องที่เกาหลีใต้ บ้านเกิด โดยซนยังเหลือสัญญากับสเปอร์สอีก 2 ปี พร้อมออปชั่นขยายสัญญา 2 ปี
แข้งวัย 33 ปี ไปปรากฏตัวในเกมลีกคัพซึ่งแอลเอเอฟซีเอาชนะไทเกรส ยูเอเอ็นแอล 2-1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พร้อมเปิดใจในงานแถลงข่าววันถัดมาว่า นับเป็นฝันที่เป็นจริง แอลเอเป็นเมืองที่สุดยอด ถ้าให้พูดตามตรง แอลเอเอฟซีไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่คิดไว้ แต่พอได้คุยกับจอห์น ธอร์ริงตัน ประธานสโมสรร่วมของทีม ก็เปลี่ยนใจและเปลี่ยนความคิด เพราะธอร์ริงตันแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ตัวเองก็อยากไปให้ถึง จึงตัดสินใจมาที่นี่ เป็นความยินดีและตื่นเต้นอย่างมาก
นอกจากนี้ ซนยังให้สัมภาษณ์สื่อของสโมสรว่า ตื่นเต้นกับความท้าทายครั้งใหม่ในเมเจอร์ลีก เป้าหมายของตนคือการคว้าแชมป์ร่วมกับทีม และพร้อมจะทุ่มเทอย่างเต็มที่