นูนเญซตกลงย้ายไปค้าแข้งที่ซาอุฯกับอัล ฮิลาลแล้ว ค่าตัวเกือบ 2 พันล้าน เซ็น 3 ปี
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ดาร์วิน นูนเญซ กองหน้าทีมชาติอุรุกวัย ตกลงย้ายไปร่วมทีมอัล ฮิลาล ในซาอุดี โปรลีก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลิเวอร์พูลตกลงขายให้ทีมมหาเศรษฐีที่ราคา 53 ล้านยูโร(1,997 ล้านบาท) และตัวนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมใหม่ 3 ปีด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม ลิเวอร์พูลเคยปฏิเสธข้อเสนอ 70 ล้านยูโร(2,638 ล้านบาท) ที่อัล ฮิลาล ยื่นซื้อนูนเญซมาแล้ว เพราะไม่ต้องการขายนักเตะออกในช่วงกลางฤดูกาล เนื่องจากอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์หลายรายการ
นูนเญซลงเล่นให้ทีมหงส์แดงไป 143 นัด ยิงไป 40 ประตู นับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้า เมื่อปี 2022
🚨🇸🇦 BREAKING: Darwin Núñez to Al Hilal, here we go! Verbal agreement has been completed between all parties.ADVERTISMENT
€53m plus add-ons to Liverpool as revealed today, 3 year deal for Núñez.
Núñez said yes and Inzaghi only wanted him. Medical next.
Exclusive story, confirmed. ✅🇺🇾 pic.twitter.com/hXKfidPdgB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025