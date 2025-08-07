ฟุตบอลต่างประเทศ

นูนเญซตกลงย้ายไปค้าแข้งที่ซาอุฯกับอัล ฮิลาลแล้ว ค่าตัวเกือบ 2 พันล้าน เซ็น 3 ปี

Reuters

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ดาร์วิน นูนเญซ กองหน้าทีมชาติอุรุกวัย ตกลงย้ายไปร่วมทีมอัล ฮิลาล ในซาอุดี​ โปรลีก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลิเวอร์พูลตกลงขายให้ทีมมหาเศรษฐีที่ราคา 53 ล้านยูโร(1,997 ล้านบาท) และตัวนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมใหม่ 3 ปีด้วยกัน

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม ลิเวอร์พูลเคยปฏิเสธข้อเสนอ 70 ล้านยูโร(2,638 ล้านบาท) ที่อัล ฮิลาล ยื่นซื้อนูนเญซมาแล้ว เพราะไม่ต้องการขายนักเตะออกในช่วงกลางฤดูกาล เนื่องจากอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์หลายรายการ

นูนเญซลงเล่นให้ทีมหงส์แดงไป 143 นัด ยิงไป 40 ประตู นับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้า เมื่อปี 2022