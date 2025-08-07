อาร์เตต้ามั่นใจโยเคเรสทำผลงานได้ดีแน่ ปรับตัวเข้ากับทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องให้เวลาสักระยะ
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวถึงวิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าสวีเดน ที่กำลังปรับตัวหลังเพิ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้ง ลิสบอน ว่า โยเคเรสมีความเข้าใจว่าต้องทำอะไร สภาพจิตใจของเขาดีมาก และน่าจะพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า เขาอยากจะทำลผงานให้ดี มีความมั่นใจมากๆ ว่าจะทำได้ ส่วนตัวอาร์เตต้าเองก็มั่นใจเช่นกันว่าลูกทีมคนใหม่จะต้องทำผลงานได้ดี เขาเพิ่งมาอยู่กับเราได้สัปดาห์เดียว แต่ก็ได้เห็นอะไรมากมาย โดยเฉพาะรูปแบบการเล่นเกมรุกและหาพื้นที่ ดังนั้นการได้ออกสตาร์ตเป็นเรื่องสำคัญของโยเคเรสมากๆ
กุนซือทีมปืนใหญ่กล่าวอีกว่า โยเคเรสพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนอกสนามกับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เขาอยากทำให้ได้ในสนามด้วย ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ซ้อมกับสปอร์ติ้ง ลิสบอน มาถึง 2 เดือน และน่าจะซ้อมมาแค่ 5 ครั้งก่อนจะถึงวันนี้ แต่ในเกมอุ่นเครื่องกับแอธเลติค บิลเบา ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะมีความพร้อมมากขึ้น เช่นเดียวกับนักเตะตัวหลักอย่างไค ฮาเวิร์ตซ์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอรี่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ที่น่าจะกลับมาฟิตพร้อมลงสนามในเกมกับบิลเบาได้ ตามแผนที่วางเอาไว้
โยเคเรสลงเล่นให้อาร์เซน่อลในเกมพรีซีซั่นไป 2 แมตช์ โดยเป็นตัวสำรองในเกมแพ้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 และเป็นตัวจริงในเกมแพ้บียาร์รีล 2-3 แต่ยังไม่สามารถประเดิมยิงประตูแรกให้ทีมได้เลย