มุลเลอร์เซ็นร่วมทีมแวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์แล้ว ลั่นมาเพื่อพาทีมคว้าแชมป์
โธมัส มุลเลอร์ จอมทัพทีมชาติเยอรมนี เปิดตัวเป็นนักเตะคนใหม่ของแวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ ทีมในเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
มุลเลอร์ในวัย 35 ปี เพิ่งหมดสัญญากับบาเยิร์น มิวนิก ทีมดังในบุนเดสลีก้า เยอรมนี หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และปิดฉากการค้าแข้ง 17 ปีกับสโมสร ลงเล่นรวม 756 แมตช์ ยิงไป 250 ประตู 276 แอสซิสต์ คว้าแชมป์ 34 รายการ โดยเฉพาะแชมป์บุนเดสลีก้า 13 สมัย
ดาวยิงเยอรมันกล่าวถึงการเซ็นสัญญากับแวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ ว่า ได้ฟังเรื่องราวดีๆ ของแวนคูเวอร์มามากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการมาเล่นในเมเจอร์ลีก คือ การคว้าชัยชนะ อยากจะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ให้ได้ ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาก็ได้พุดคุยกับอักเซล ชุสเตอร์ ซีอีโอของสโมสร และเยสเปอร์ ซอเรนเซ่น ผู้จัดการทีม ตอนนี้อยากจะลงสนามต่อหน้าแฟนบอลของทีมแล้ว และอยากจะพาทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟให้ได้
ฤดูกาลนี้ ไวท์แคปส์รั้งอันดับ 2 ในสายตะวันตก มี 45 คะแนน จาก 24 นัด มีโอกาสผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟสูง มาก
