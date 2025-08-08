แมนยูเตรียมเปิดตัวเซสโก้เป็นนักเตะใหม่ในเกมอุ่นเครื่องฟิออเรนติน่า หลังคว้าตัวจากไลป์ซิกแล้ว
สื่อความน่าเชื่อถือสูงทั้ง “ดิ แอธเลติค” รวมทั้ง “บีบีซี” และฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานตรงกันว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกลงค่าตัวของเบนจามิน เซสโก้ กับไลป์ซิกได้แล้ว ที่ 76.5 ล้านยูโร(3,319 ล้านบาท) และแอดออนอีก 8.5 ล้านยูโร(368.84 ล้านบาท) และเซสโก้ได้เดินทางไปแมนเชสเตอร์ เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญา 5 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม ก่อนจะมีการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลปีศาจแดงที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่น นัดสุดท้าย กับฟิออเรนติน่า ในวันที่ 9 สิงหาคม
สำหรับเงื่อนไขในการย้ายทีมครั้งนี้ ไลป์ซิกต้องการส่วนแบ่งในการย้ายทีมครั้งต่อไปของกองหน้าสโลวีเนีย และต้องมีเกมอุ่นเครื่องกับแมนยู ในอนาคตด้วย
ด้านฟลอเรียน แพลทเทนเบิร์ก นักข่าวของ “สกาย เยอรมนี” รายงานว่า เซสโก้ วัย 22 ปี ยอมที่จะรับค่าเหนื่อยที่น้อยกว่าในการย้ายไปเล่นแมนยู ทั้งๆ ที่นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่พยายามล่าตัวเขาไปร่วมทีม เสนอให้สูงกว่า ส่วนเอเย่นต์ของตัวนักเตะ ก็ได้รายได้ในการย้ายทีมครั้งนี้น้อยลงกว่าที่จะย้ายไปนิวคาสเซิลด้วย
เซสโก้ย้ายจากซัลบวร์ก ในออสเตรีย ไปอยู่กับไลป์ซิก เมื่อปี 2023 ถึงแม้ว่าตอนนั้นแมนยูอยากได้ตัวเขา แต่ก็เลือกย้ายไปเล่นในบุนเดสลีก้า เยอรมนีก่อน ตลอด 2 ซีซั่นกับไลป์ซิก ลงเล่นไป 87 นัด ยิงไป 39 ประตู ฤดุกาลที่แล้วยิงไป 21 ประตู รวมทุกรายการ
การย้ายมาของเซสโก้กระทบกับอนาคตของราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าเดนมาร์ก เพราะมีแนวโน้มสูงที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไป “ลา กัซเซตต้า เดลโล่ สปอร์ต” สื่ออิตาเลียน รายงานว่า ฮอยลุนด์ยอมรับถึงสถานการณ์ของตัวเอง และเปิดกว้างที่จะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงแล้ว ซึ่งเอซี มิลาน ได้วางตัวเขาเป็นเป้าหมายเบอร์ 1 ในการเสริมกองหน้า เหนือกว่าดูซาน วลาโฮวิช กองหน้าจากยูเวนตุส และจมีการเจรจากับแมนยูถึงความเป็นไปได้ รวมทั้งรูปแบบการดึงตัวฮอยลุนด์ไปร่วมทีมอย่างจริงจังอีกครั้ง