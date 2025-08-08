แมดดิสัน-คอลวิลล์ เจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่า ผ่าตัดพักยาว มีแนวโน้มชวดลุยบอลโลกทั้งคู่
เจมส์ แมดดิสัน และ ลีวาย คอลวิลล์ สองนักเตะทีมชาติอังกฤษ ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่า และต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องพักยาวไม่สามารถช่วยต้นสังกัดได้ทั้งคู่
แมดดิสัน แเดนกลางท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้รับบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่น ที่เจอกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าขาด ทำให้ต้องผ่าตัด และจะต้องพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลหน้า
โธมัส แฟรงก์ ผู้จัดการทีมไก่เดือยทอง กล่าวว่า นับเป็นข่าวที่แย่มากๆ ของทีม เมื่อมีนักเตะเจ็บยาวแบบนี้ เราก็จำเป็นต้องหานักเตะมาทดแทนเขา
ขณะที่คอลวิลล์ กองหลังเชลซีที่เพิ่งมีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2025 ที่สหรัฐอเมริกา แต่มาบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถลงเล่นได้หลายเดือน
โดยเชลซีออกแถลงการณ์ว่า กองหลังวัย 22 ปี ได้รับการผ่าตัดแล้ว และจะได้รับการดูแลที่ดีจากทีมแพทย์ในการฟื้นฟูร่างกายต่อไป
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือทีมสิงห์บลูกล่าวว่า คอลวิลล์เป็นนักเตะที่สำคัญมากของทีม การจะเสริมทีมเพื่อทดแทนเขาหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกครั้ง
จากอาการเจ็บของทั้งคู่ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ได้ร่วมทีมชาติอังกฤษ ไปแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม ในปีหน้า
ทั้งนี้ แมดดิสันติดทีมชาติอังกฤษมาแล้ว 7 นัด ส่วนคอลวิลล์ ลงเล่นให้ทีมสิงโตคำรามมาแล้ว 4 นัด