Monomaxยิงสดคาราบาวคัพ ครบ 93 แมตช์ รวมในแพคเกจพรีเมียร์ลีกแล้ว
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่า คาราบาวได้เป็นพาร์ทเนอร์กับฟุตบอลลีกอังกฤษ(อีเอฟแอล) ในการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สำหรับฤดูกาล 2025-2026 สามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์ม Monomax และช่อง Mono29 โดยผู้ที่ซื้อแพคเกจ Monomax Standard ไปแล้ว สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
นายกมลดิษฐ์กล่าวอีกว่า คาราบาวได้สานต่อกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีความตั้งใจในการเชื่อมโยงประสบการณ์ของแฟนบอลผ่านทางแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ด้วยคอนเซ็ปต์ “เชียร์ได้สุด ต้องเชียร์กับคาราบาว” พร้อมเชิญชวนให้แฟนบอลทั่วไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ ทัวร์นาเมนต์ที่คนไทยเป็นเจ้าของ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมไว้อย่างครบเครื่องตลอดฤดูกาลนี้ คาราบาวมีความตั้งใจที่จะยกถ้วยคาราบาวคัพให้เป็นถ้วยของคนไทยทุกคน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทย ที่สร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ
น.ส.หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด หรือ Monomax กล่าวว่า คาราบาวกรุ๊ป และ Monomax มีความตั้งใจและจุดยืนเดียวกันที่จะให้แฟบอลไทยได้รับชมกีฬาระดับโลกของอีเอฟแอล และเพื่อตอกย้ำความคุ้มค่าของแพคเกจ Monomax Standard แบบรายเดือน 299 บาทต่อเดือน ลูกค้าสามารถรับชมการแข่งขันแบบถ่ายทอดสดจากอังกฤษได้ครบ และมีพากย์ไทย โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดคาราบาวคัพ ตั้งแต่รอบแรก ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ และถ่ายทอดสดผ่าน Monomax ครบ 93 คู่ ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ และถ่ายทอดสดบางแมตช์ใน Mono29
น.ส.หทัยทิพย์กล่าวถึงผู้สมัครสมาชิก Monomax และผ่านทางเอไอเอส ว่า จนถึงตอนนี้มีสมาชิกสมัครเพิ่มเข้ามาเกือบ 1 ล้านคนแล้ว และตั้งเป้าว่าภายในฤดูกาลใหม่จะมีสมาชิกถึง 3 ล้านคน มั่นใจว่าเมื่อพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เปิดฤดูกาลแล้ว จะมีผู้สมัครเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ ในระยะ 2 เดือนหลังจากนี้ น่าจะถึง 3 ล้านคนตามเป้าที่กำหนดไว้ เพราะเมื่อมีทีมใหญ่ลงเตะเกมอุ่นเครื่อง ที่ได้ถ่ายทอดสด ก็มีสมาชิกสมัครเพิ่มเข้ามาวันละหลายหมื่นคน