เชลซีพร้อมขายแจ็คสันออกจากทีม ตั้งค่าตัวมากกว่าซื้อมา 2 เท่า
“บีบีซี” รายงานว่า นิโคลัส แจ็คสัน กองหน้าวัย 24 ปี ที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องในเกมที่สิงห์บลูเปิดบ้านชนะเลเวอร์คูเซ่น 2-0 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา จะถูกขายออกากทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลง ในวันที่ 1 กันยายนนี้
เชลซีคาดหวังว่าจะได้ค่าตัวแจ็คสันมากกว่าที่ขายโนนี่ มาดูเอเค่ ให้อาร์เซน่อลไป 52 ล้านปอนด์(2,244 ล้านบาท) และมากเป็น 2 เท่าจากการที่เคยจ่ายเงินซื้อมาจากบียาร์รีล 32 ล้านปอนด์(1,381 ล้านบาท) เมื่อปี 2023 แต่ถ้าไม่สามารถขายในราคาที่ต้องการได้ ก็พร้อมจะให้โอกาสกลับมาสู่ทีมอีกครั้ง
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ให้ความสนใจกองหน้ารายนี้อยู่ หลังจากพลาดตัวเบนจามิน เซสโก้ ที่ตกลงย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแล้ว
แจ็คสันยิงให้เชลซีไป 30 ประตุ กับ 12 แอสซิสต์ จากการลงสนามให้ทีมไป 80 นัด