ฮาวชี้ทุกคนที่นิวคาสเซิลอยากให้อิซักกลับมาเล่นให้ทีมอีกครั้ง
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด กล่าวถึงอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าตัวเก่งของทีมที่มีข่าวต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูล และไม่ได้ร่วมซ้อมพรีซีซั่นกับทีม ว่า อิซักยังอยู่กับทีม และยังมีอนาคตกับนิวคาสเซิล ในมุของสโมสรและทุกคนที่เกี่ยวกับสโมสรอยากให้เขากลับมาสู่ทีมอีกครั้ง แต่สถานการณ์จะต้องดีกับทุกฝ่ายถ้าเขาจะกลับมา ยืนยันว่าเขายังมีโอกาสที่จะลงเล่นให้นิวคาสเซิลอกีครั้ง แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคต
กองหน้าสวีเดนต้องแยกซ้อมเดี่ยวในศูนย์ฝึกว้อมของสโมสร แต่ก็ได้มีการพูดคุยกับฮาวถึงอนาคตของเขาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในขั้นสุดท้าย
“เราได้ปรึกษากันแล้ว และได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะยังไม่ให้เขากลับมาสู่ทีม และไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน และการคุยกันระหว่างผมและอิซักก็เป็นเรื่องส่วนตัว” กุนซือนิวคาสเซิลกล่าว
ฮาวกล่าวอีกว่า เมื่อมีข่าวของอิซัก ก็ย่อมส่งผลกระทบกับนักเตะและบรรยากาศของทีม อย่างไรก็ตามความกลมเกลียวภายในทีมก็ยังดีอยู่มาก ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หลายคนคุยกัน หลายคนเสียสมาธิ เพราะเราไม่มีกองหน้าอยู่ในทีมหลายคน มันจะเป็นช่องโหว่ของทีม ซึ่งก็ต้องชื่นชมทุกคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งๆ ที่สถานการณ์ในทีมมีข่าวด้านลบเกิดขึ้น