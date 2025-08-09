เป๊ปพูดเองเรือใบต้องปล่อยนักเตะออกอีก ชี้โรดรี้ยังไม่พร้อมลงเล่นเต็ม 90 นาที
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า ทีมเรือใบสีฟ้ายังต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมอีกหลายคน เพราะตัวเองไม่ชอบให้มีนักเตะจำนวนมากในทีม ที่ผ่านมาตลาดนักเตะขยับไปเยอะมากแล้ว ก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีก และทีมจะรับมือให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีเหมือนกับตอนแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร 2025 อยู่ แต่น่าเสียดายที่ทีมไม่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง เพราะต้องเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกกันมา ดังนั้นก่อนพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาล ในสถานการณ์ที่เราอยู่ นักเตะควรได้ซ้อมมากกว่าลงแข่งขัน
สำหรับนักเตะที่มีแนวโน้มจะย้ายออก มีทั้งแจ็ค กรีลิช, สเตฟาน ออร์เตก้า และเจมส์ แม็คอาที ที่กำลังเจรจาเรื่องการย้ายทีมอยู่
เป๊แกล่าวถึงโรดรี้ มิดฟิลด์ดีกรีบัลลงดอร์ ที่เจ็บหนักในฤดูกาลที่แล้ว ไม่ได้ลงช่วยทีม และเจ็บซ้ำในศึกสโมสรโลกอีกว่า โรดรี้เจ็บซ้ำในเกมกับอัล ฮิลาล แต่ตอนนี้เขาซ้อมได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา หวังว่าหลังสิ้นสุดเบรกทีมชาติรอบหน้า เขาจะกลับมาฟิตเต็มที่ และกลับมาลงเล่นได้บ้างในช่วงต้นฤดูกาลใหม่ ตอนนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงให้เขากลับมาเจ็บอีก และมิดฟิลด์สเปนจะยังไม่สามารถลงเล่นเตํม 90 นาทีได้