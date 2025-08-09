ชล็อตไม่กดดันใช้เงินเสริมทีมอื้อ เป็นเรื่องปกติที่แชมป์เก่าจะถูกยกเป็นตัวเต็ง
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล มั่นใจว่าทีมหงส์แดงจะรับมือความกดดันได้ หลังจากทุ่มเงินถึง 250 ล้านปอนด์(10,789 ล้านบาท) ในการเสริมทีมช่วงซัมเมอร์นี้และถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลใหม่
ชล็อตกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติมากที่เราจะถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ลีก เพราะเราเป็นแชมป์เก่า และซื้อนักเตะที่ดีเข้ามาสู่ทีมหลายคน ซึ่งทีมอื่นๆ ก็ทำเช่นกัน ซันเดอร์แลนด์ทุ่มเงินเสริมทีมได้เช่นกัน ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกมีเงินมากมาย แม้ว่าจะพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็ตาม
“ถ้าเราถูกยกให้เป็นตัวเต็ง ทั้งๆ ที่ใช้เงินเสริมทีมน้อยมาก มันคงเป็นเรื่องแปลกมากๆ เราเสียผู้เล่นไปลหายคนเหมือนกัน แต่ความทะเยอทะยานยังเหมือนเดิม เราพร้อมจะสู้เพื่อคว้าทุกแชมป์ให้ได้” กุนซือหงส์แดงกล่าว