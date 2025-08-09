เซสโก้เซ็นร่วมทีมแมนยู 5 ปี ชี้เป็นสโมสรที่เหมาะกับการพัฒนา มั่นใจช่วยทีมประสบความสำเร็จได้
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัวเบนจามิน เซสโก้ กองหน้าทีมชาติสโลวีเนีย จากไลป์ซิกไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โดยมีการเซ็นสัญญา 5 ปี
เซสโก้กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของแมนยูเป็นสิ่งที่พิเศษ และทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับอนาคต จากการที่ได้พูดคุยกันในเรื่องแผนงานสโมสร ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าสโมสรแห่งนี้จะเติบโตไปข้างหน้า และกลับมาสู้เพื่อแย่งแชมป์รายการใหญ่ในอนาคต นับตั้งแต่มาถึงที่นี่ ได้รับรู้ถึงพลังงานเชิงบวก และบรรยากาศความเป็นครอบครัว ที่สโมสรได้สร้างเอาไว้ แมนยูเป็นสโมสรที่เหมาะมากในการพัฒนาตัวเองไปจนถึงระดับสูงสุด และเติมเต็มความทะเยอทะยาน
“ผมอยากจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากรูเบน อโมริม และสานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม เพื่อสร้างความสำเร็จแล้ว และพวกเรารู้ดีว่าเราจะทำมันไปด้วยกันได้” กองหน้าคนใหม่ของทีมปีศาจแดงกล่าว
Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌
— Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025