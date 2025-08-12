การ์นาโช่จี้แมนยูขายให้เชลซี แต่ถ้าไม่ย้ายก็พร้อมนั่งสำรองอีก 12 เดือน
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า อเลฮันโดร การ์นาโช่ ปีกอาร์เจนไตน์ได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้นสังกัดของตัวเองแล้วว่า จะขายเขาออกไปให้เชลซีหรือจะให้เขานั่งสำรองไปอีก 6-12 เดือนข้างหน้า
รูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดงได้แจ้งการ์นาโช่แล้วว่า ให้ย้ายออกจากทีมไปได้ ซึ่งมีหลายทีมที่ให้ความสนใจ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ล่าสุดเป็นเชลซีที่แสดงความสนใจจริงจัง แต่ติดตรงที่ค่าตัวที่แมนยูเรียกนั้นสูงเกินกว่าที่เชลซีต้องการจ่าย
โรมาโน่รายงานอีกว่า เชลซีเดินหน้าเจรจากับแมนยูอีกรอบ เพื่อซื้อการ์นาโช่ไปร่วมทีม ซึ่งการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งตัวนักเตะก็ต้องการย้ายไปเชลซีเท่านั้น และได้มีการตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมสิงห์บลูได้แล้ว คาดว่าการ์นาโช่จะเป็นนักเตะเชลซีภายในซัมเมอร์นี้
ทั้งนี้ การ์นาโช่ยังมีสัญญากับแมนยูจนถึงปี 2028