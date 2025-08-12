เลวานดอฟสกี้เผยเคยตอบตกลงย้ายไปแมนยูตอนปี 2012 แล้ว แต่ดอร์ทมุนด์ไม่ยอมขาย
โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าโปแลนด์ วัย 36 ปี ออกมาเปิดใจกับ “บีบีซี” ว่า เมื่อปี 2012 ตอนที่ยังค้าแข้งอยู่กับดอร์ทมุนด์ ในบุนเดสลีก้า เยอรมนี ได้ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแล้ว เพราะอยากเจอกับเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ผู้จัดการทีมของทีมปีศาจแดงในตอนนั้น อย่างไรก็ตามดอร์ทมุนด์ตัดสินใจจะไม่ขายเขาออกจากทีมไป เพราะรู้ว่าถ้าอยู่ต่อ ก็มีโอกาสที่จะได้เงินที่มากกว่านั้น ถ้าขายออกในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
เลวานดอฟสกี้กล่าวอีกว่า บางครั้งก็รู้สึกเสียดายที่ไม่เคยได้ค้าแข้งในพรีเมียร์ลีก อังกฤษเลย แต่เมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับบาเยิร์น มิวนิก, ดอร์ทมุนด์ รวมทั้งบาร์เซโน่า ก็รู้สึกยินดีกับความสำเร็จในการค้าแข้งของตัวเองมากๆ ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรไป เพราะการย้ายทีมแต่ละครั้ง ทำเพราะอยากจะทำมัน