โรมาโน่คอนเฟิร์มเชลซีไม่สนดอนนารุมม่า แฮปปี้กับนายทวารที่มีแล้ว
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า เชลซี ทีมดังในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไม่ได้สนใจจะซื้อตัวจานลุยจิ ดอนนารุมม่า ผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลี ของปารีส แซงต์แชร์แมงแต่อย่างใด เพราะพอใจกับนายทวารที่มีอยู่ในทีมตอนนี้แล้ว ทั้งโรเบิร์ต ซานเชซ, ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น และกาก้า สโลินน่า
มีรายงานว่า ดอนนารุมม่าต้องการย้ายออกจากทีมแชมป์ยุโรปทันที หลังจากที่ทีมได้ลูก้าส์ เชอวาลิเย่ร์ นายทวารฝรั่งเศสมาจากลีลล์เพิ่มอีกคน รวมทั้งไม่ใส่ชื่อเขาในเกมยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ที่จะเจอกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ด้วย และเปแอสเชพร้อมขายเขาด้วยค่าตัว 30 ล้านยูโร(1,130 ล้านบาท) โดยสัญญาของนายทวารวัย 26 ปี เหลือแค่ 1 ปีเท่านั้น และจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่ออกไป
ดอนนารุมม่ามีข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และพร้อมจะย้ายไปเฝ้าเสาให้ทีมปีศาจแดงด้วย