อิซักยันไม่ลงสนามให้นิวคาสเซิลแล้ว แม้สโมสรไม่ยอมขาย
เดวิด ออร์นสตีน นักข่าวของ “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดน ยืนยันกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดแล้วว่า เขาจะไม่ลงสนามให้ทีมอีกต่อไป ไม่ว่าจะขายเขาออกไปหรือเก็บเขาอยู่กับทีมต่อไปก็ตาม
อิซักไม่พอใจที่สโมสรปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูล เพราะเขาต้องการย้ายไปค้าแข้งกับทีมหงส์แดง ทำให้ไม่ได้ร่วมทีมไปพรีซีซั่นทัวร์ที่เอเชีย และแยกซ้อมเดี่ยว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีม ซึ่งเอ็ดดี้ ฮาว กุนซือทีมสาลิกาดงก็ยืนยันด้วยตัวเองว่า ได้มีการพูดคุยกับตัวนักเตะแล้ว และยังไม่ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ
นอกจากนั้นอิซักยังไม่พอใจกับการที่ไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เขา ซึ่งนิวคาสเซิลยังกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบกับกฏการเงินถ้าเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับอิซัก