ดอนนารุมม่าออกแถลงการณ์ลาเปแอสเช แมนซิตี้พร้อมดึงตัวเฝ้าเสาต่อ
จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลี ที่มีข่าวว่าจะโดนปารีส แซงต์แชร์แมง ขายออกจากทีม และไม่มีชื่อร่วมทีมไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ กับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้เปิดใจผ่านแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ดอนนารุมม่าระบุในแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงปารีส ได้ทุ่มเททุกอย่างทั้งในและนอกสนาม เพื่อการได้ลงเล่นและป้องกันประตูให้กับเปแอสเช แต่โชคร้ายที่บางคนตัดสินใจว่าเขาไม่ควรได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรแล้ว ยอมรับว่าเสียใจและผิดหวังมากๆ
“ผมอยากมีโอกาสที่จะได้เห็นแฟนบอลเปแอสเชที่ปาร์ค เดส์ แปรงส์ ด้วยตาตัวเองอีกสักครั้ง เพื่อจะกล่าวอำลา แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้น อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าความรักและกำลังใจจากพวกคุณมีความหมายมากๆ กับผม และจะไม่มีวันลืม จะเก็บมันอยู่ในความทรงจำตลอดไป ทุกความรู้สึก ในค่ำคืนสุดวิเศษ พวกคุณทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้าน”
ดอนนารุมม่าฝากถึงเพื่อนร่วมทีมเปแอสเชว่า ถึงทุกคน ครอบครัวที่สอง ขอบคุณที่ร่วมสู้มาด้วยกัน ทุกเสียงหัวเราะ ทุกช่วงเวลาที่ได้ร่วมแบ่งปันกันมา เราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป การได้เล่นให้สโมสรแห่งนี้ และได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้ เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ ขอบคุณปารีส
ขณะที่หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือเปแอสเช กล่าวถึงการที่ตัดชื่อดอนนารุมม่าออกจากทีมชุดลุ้นแชมป์ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ว่า เป็นการตัดสินใจที่ตัวเองพร้อมรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะต้องการผู้การผู้รักษาประตูที่ต่างไปจากเขา แต่ดอนนารุมม่าก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอยู่ดี
ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สอบถามไปยังเปแอสเชถึงสถานการณ์ของดอนนารุมม่า ซึ่งเปแอสเชต้องการขายเขาที่ 50 ล้านยูโร(1,900 ล้านบาท) ซึ่งแมนซิตี้มองว่าสูงเกินไป แต่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเอแดร์ซอน นายทวารของทีมเรือใบสีฟ้าย้ายออกไป
เอ็นโซ่ ไรโอล่า เอเย่นต์ของนายทวารอิตาเลียน กล่าวว่า ตกใจกับสิ่งที่เปแอสเชทำ เพราะไม่ให้ความเคารพตัวนักเตะเลย ทั้งๆ ที่ร่วมงานกันมาตลอด 4 ปี เราจะพิจารณาสถานการณ์ไปพร้อมกับทีมกฎหมาย ทั้งๆ ที่ดอนนารุมม่าพร้อมจะลดค่าเหนื่อยลง แต่เปแอสเชก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอีกครั้ง
ทั้งนี้ นายทวารวัย 26 ปี เหลือสัญญากับเปแอสเชอีก 1 ปี และต้องการต่อสัญญาอยู่กับต่อไป แต่ต้นสังกัดเพิ่งได้ตัวลูก้าส์ เชอวาลิเย่ร์ ผู้รักษาประตูฝรั่งเศสจากลีลล์มาเสริมทีม
