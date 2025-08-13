กรีลิชปลื้มใส่เบอร์ 18 ลงสนามให้เอฟเวอร์ตัน ตามรอยแกสคอยน์-รูนี่ย์
แจ็ค กรีลิช แนวรุกทีมชาติอังกฤษ เปิดใจครั้งแรกหลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปร่วมทีมเอฟเวอร์ตัน ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี และใส่หมายเลข 18 ให้กับทีมใหม่ ว่า ตอนเลือกหมายเลขเสื้อก็มีหมายเลขอื่น แต่ที่เลือกหมายเลข 18 เพราะมีอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษที่เคยใส่ให้เอฟเวอร์ตัน 2 คน คือ พอล แกสคอยน์ และเวย์น รูนี่ย์ ตอนที่รู้ว่าการย้ายทีมใกล้จะเรียบร้อยก็เห็นว่าเบอร์ 18 ยังว่างอยู่ มันเป็นหมายเลขที่เพอร์เฟ็กต์สำหรับตัวเองมาก ก่อนจะย้ายมาก็ได้คุยกับรูนี่ย์ถึงหมายเลข 18 หวังว่ารูนี่ย์เองก็จะมีความสุขกับการตัดสินใจของตัวเอง หลังจากได้คุยกับเดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงิน ก็รู้เลยว่าอยากย้ายมาร่วมทีมนี้เท่านั้น ในโซเชียลมีเดียมีแฟนบอลเอฟเวอร์ตันส่งข้อความเข้ามามากมาย เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เลือกย้ายมาร่วมทีมด้วย
ด้านมอยส์กล่าวว่า รู้ดีว่ากรีลิชต้องการจะกลับไปติดทีมชาติอีกครั้ง หวังว่าเราจะสามารถช่วยให้เขาทำตามเป้าหมายได้ ด้วยการทำให้เขากลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้ง
กรีลิชย้ายจากแอสตัน วิลล่า สู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2021 ลงสนามให้ทีมกว่า 150 นัด และร่วมคว้าแชมป์ลีก 3 สมัย แชมป์เอฟเอคัพ 1 สมัย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย
อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลที่แล้วเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง 7 นัด และโดนจับเป็นตัวสำรองในนัดชิงเอฟเอคัพ รวมถึงไม่ได้ลงเล่นในนัดสุดท้ายของเกมลีก และไม่มีชื่อติดทีมไปเตะฟุตบอลสโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ด้วย.