คัลเวิร์ต-เลวินจ่อตรวจร่างกายซบลีดส์ แบบไร้ค่าตัว
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน กองหน้าฟรีเอเย่นต์ที่แยกทางกับเอฟเวอร์ตัน หลังหมดสัญญา เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับลีดส์ ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีก แล้ว หลังเจรจากันลงตัวแล้ว
คัลเวิร์ต-เลวิน ในวัย 28 ปี ค้าแข้งกับเอฟเวอร์ตันมา 9 ปี ยิงไป 71 ประตู จา 274 นัด แต่ช่วงหลังเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ซัมเมอร์ปีที่แล้ว เอฟเวอร์ตันได้ยื่นสัญญาใหม่ให้เขา แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้
ส่วนลีดส์ ยูไนเต็ด เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาด้วยการเป็นแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพ ได้คว้าตัวลูคัส เอ็นเมชา กองหน้าจากโวล์ฟสบวร์กมาเสริมทีมก่อนหน้านี้แล้ว