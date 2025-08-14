เปแอสเชโกงตาย ดวลจุดโทษเฉือนสเปอร์ส คว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพ
ปารีส แซงต์แชร์แมง โกงความตายหลังจากตามหลังท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2 ประตู ยิงตีเสมอช่วงทดเจ็บ และไปดวลจุดโทษชนะ 4-3 คว้าแชมป์ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ไปครอง ที่สตาดิโอ ฟริอูลี่ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
แมตช์นี้เป็นการเจอกันของแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อย่างเปแอสเช กับแชมป์ยูโรป้าลีก อย่างสเปอร์ส
ทีมไก่เดือยทองจากอังกฤษออกนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกจากมิคกี้ ฟาน เดอ เฟน ในนาทีที่ 39 และในครึ่งหลัง นาทีที่ 48 คริสเตียน โรเมโร่ มาพังประตูนำห่าง 2-0 แต่นาทีที่ 85 อี คัง อิน กองหน้าเกาหลีใต้มาสร้างความหวังให้เปแอสเชไล่มา 1-2 จนกระทั่งนาทีที่ 90+4 กอนซาโล่ รามอส มายิงประตูตีเสมอ 2-2 ต่อความหวังให้เปแอสเชอีกครั้ง
หลังหมดเวลาต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะ และเป็นเปแอสเชที่แม่นกว่า ชนะไป 4-3 คว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพไปครองเป็นสมัยแรก