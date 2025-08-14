เอ็นริเก้ยกสเปอร์สควรเป็นแชมป์ซุปเปอร์คัพ บ่นเปแอสเชมีเวลาซ้อมน้อยกว่า โชคดีที่พลิกชนะได้
หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือปารีส แซงต์แชร์แมง กล่าวหลังจากพาทีมเฉือนชนะจุดโทษท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 4-3 (เสมอในเวลา 2-2) คว้าแชมป์ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ที่สตาดิโอ ฟริอูลี่ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ว่า ผลงานในช่วง 80 นาทีของเกม เปแอสเชไม่ควรได้แชมป์ สเปอร์สควรชนะในเกมนี้มากกว่า ซึ่งพวกเขาได้ซ้อมมาตลอด 6 สัปดาห์ และเล่นกันได้ดีมากๆ แต่เปแอสเชเพิ่งได้ซ้อมกันจริงๆ แค่ 6 วันเท่านั้น บางครั้งฟุตบอลก็ไม่ยุติธรรม ต้องบอกว่าเราโชคดีมากในช่วง 10 นาทีสุดท้าย ที่ยิงกันได้ถึง 2 ประตู ต้องชมลูกทีมว่ามีความเชื่อว่าจะชนะไปจนถึงนาทีสุดท้าย
เกมนี้ทีมไก่เดือยทองจากอังกฤษออกนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกจากมิคกี้ ฟาน เดอ เฟน ในนาทีที่ 39 และในครึ่งหลัง นาทีที่ 48 คริสเตียน โรเมโร่ มาพังประตูนำห่าง 2-0 แต่นาทีที่ 85 อี คัง อิน กองหน้าเกาหลีใต้มาสร้างความหวังให้เปแอสเชไล่มา 1-2 จนกระทั่งนาทีที่ 90+4 กอนซาโล่ รามอส มายิงประตูตีเสมอ 2-2 ต่อความหวังให้เปแอสเชอีกครั้ง หลังจากนั้นต้องมาดวลจุดโทษ เป็นเปแอสเชที่แม่นกว่าชนะไป 4-3
เอ็นริเก้กล่าวถึงลูก้าส์ เชอวาลิเย่ร์ นายทวารคนใหม่ของทีม ที่ซื้อมาจากลีลล์ และประเดิมลงสนามเกมแรกว่า การเวฟจุดโทษของเชอวาลิเย่ร์เป็นการแสดงถึงบุคลิกที่ยอดเยี่ยม เพราะการอยู่กับสโมสรอย่างเปแอสเช ทุกคนต้องแบกรับความกดดันรอบตัวได้ ซึ่งก็ยินดีกับสิ่งที่เชอวาลิเย่ร์ได้ทำให้เห็นในวันนี้