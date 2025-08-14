แฟรงก์ชมแข้งสเปอร์สสู้เปแอสเชได้สูสี เสียดายแพ้จุดโทษ
โธมัส แฟรงก์ ผู้จัดการทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กล่าวหลังจากพาทีมแพ้ปารีส แซงต์แชร์แมง 3-4 (เสมอในเวลา 2-2) พลาดแชมป์ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ที่สตาดิโอ ฟริอูลี่ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ถึงแม้ว่าทีมจะแพ้ในเกมนี้ แต่รู้สึกภูมิใจกับทีม สโมสร และแฟนบอลมากๆ นักเตะทุกคนทุ่มเททุกอย่างกับการสู้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้ว ตลอด 75-80 นาทีแรกของเกมเราเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆ ไม่ทำอะไรพลาดเลย การแพ้จุดโทษเป็นการวัดกันด้วยช่องว่างที่เล็กน้อยมากเท่านั้น เหมือนเป็นการพลิกเหรียญเท่านั้น ขอบคุณนักเตะที่ยกระดับตัวเองขึ้นมา เต็มไปด้วยความกล้า และความรับผิดชอบ
แฟรงก์กล่าวถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมว่า ยังคงทำกันอยู่ เราทำงานอย่างหนักเท่าที่เราจะทำได้ ถึงแม้จะพอใจกับทีมที่มีอยู่แล้ว แต่ก็จะทำให้ทีมแข็งแรงขึ้นได้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิด
เกมนี้ทีมไก่เดือยทองจากอังกฤษออกนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกจากมิคกี้ ฟาน เดอ เฟน ในนาทีที่ 39 และในครึ่งหลัง นาทีที่ 48 คริสเตียน โรเมโร่ มาพังประตูนำห่าง 2-0 แต่นาทีที่ 85 อี คัง อิน กองหน้าเกาหลีใต้มาสร้างความหวังให้เปแอสเชไล่มา 1-2 จนกระทั่งนาทีที่ 90+4 กอนซาโล่ รามอส มายิงประตูตีเสมอ 2-2 ต่อความหวังให้เปแอสเชอีกครั้ง หลังจากนั้นต้องมาดวลจุดโทษ เป็นเปแอสเชที่แม่นกว่าชนะไป 4-3