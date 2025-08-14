หงส์แดงได้เลโอนี่ กองหลังปาร์ม่าร่วมทีมแล้ว แต่ยังลุยซื้อเกฮีอีกคน
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ลิเวอร์พูลตกลงกับปาร์ม่า ทีมในอิตาลี ในการซื้อตัวโจวานนี่ เลโอนี่ กองหลังวัย 18 ปี มาร่วมทีมได้แล้ว ด้วยค่าตัว 35 ล้านยูโร(1,322 ล้านบาท) และมีเงื่อนไขส่วนแบ่งในการขายออกครั้งต่อไปด้วย ซึ่งอาร์เน่อ ชล็อต กุนซือทีมหงส์แดงจะให้เลโอนี่ลงสนามให้ทีมในฤดูกาลใหม่ทันที โดยไม่ให้ปาร์ม่ายืมตัวกลับไปใช้งานแต่อย่างใด เลโอนี่จะเดินทางไปลิเวอร์พูล เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาในวันนี้(14 สิงหาคม)
ด้าน “บีบีซี” รายงานไปในทางเดียวกัน แต่รายงานเพิ่มเติมว่า ทีมหงส์แดงยังคงเดินหน้าในการซื้อตัวมาร์ค เกฮี กองหลังจากคริสตัล พาเลซ ไปร่วมทีมอีกคน ถ้าลิเวอร์พูลปิดดีลคว้าตัวเลโอนี่ และเกฮี รวมทั้งซื้ออเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าจากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้ จะทำให้ใช้เงินในการเสริมทีมในซัมเมอร์นี้ถึง 400 ล้านปอนด์(17,531 ล้านบาท)