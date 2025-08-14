แข้งเชลซีรับโบนัสจากการคว้าแชมป์สโมสรโลกคนละเกือบ 22 ล้านบาท มอบส่วนหนึ่งให้ครอบครัวโชต้า
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า เชลซี ทีมแชมป์สโมสรโลก 2025 จะมีการมอบเงินโบนัสให้กับนักเตะจากการคว้าแชมป์โลกรวมทั้งสิ้น 11.4 ล้านปอนด์(500 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากรางวัลและรายได้ที่ได้รับมาตลอดทัวร์นาเมนต์ 84.4 ล้านปอนด์(3,700 ล้านบาท)
สำหรับโบนัสของนักเตะแต่ละคนจะได้รับที่ 500,000 ปอนด์(21.9ล้านบาท) หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว
นอกจากนั้นนักเตะและสต๊าฟโค้ชเชลซีทุกคนจะนำเงินส่วนหนึ่งมอบให้ครอบครัวของดิโอโก้ โชต้า นักเตะลิเวอร์พูลผู้ล่วงลับ และอังเดร ซิลวา น้องชาย ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกด้วย
นอกจากโบนัสของนักเตะ สโมสรยังได้เงินก้อนโตมาเสริมทีม ซึ่งทีมสิงห์บลูเสริมทีมไปแล้ว 8 คนในซัมเมอร์นี้ และกำลังเดินหน้าคว้าตัวอเลฮันโดร การ์นาโช่ ปีกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และซาวี่ ซิมอนส์ มิดฟิลด์ไลป์ซิก มาเพิ่มอีก