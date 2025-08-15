ซีอีโอพรีเมียร์ลีกขอให้อดใจรอการตัดสินคดีผิดกฎการเงินแมนซิตี้ต่อไป ยังกำหนดช่วงเวลาไม่ได้
ริชาร์ด มาสเตอร์ส ซีอีโอของพรีเมียร์ลีก ถูกสื่อถามก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีก ถึงการตัดสินคดีทำผิดกฎการเงินของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 115 ข้อหา ระหว่างปี 2009-2018 ที่มีการพิจารณาเสร็จไปตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่แล้ว แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินออกมาว่า ยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรในตอนนี้ แต่ก็มีเหตุผลที่ดีมากๆ ที่ไม่ทำแบบนั้น อย่างที่รู้กันว่ากฎของพรีเมียร์ลีกมีความชัดเจนมาก และไม่สามารถพูดถึงกระบวนการในระหว่างการพิจารณาข้อหานี้ได้จนกว่าจะมีการตัดสินออกมา รวมทั้งไม่ขอคาดเดาผลการตัดสิน และช่วงเวลาที่จะประกาศคำตัดสินออกมาด้วย เพราะมีคณะทำงานอิสระที่พิจารณาเรื่องนี้อยู่ พวกเขารู้กำหนดเวลา และพรีเมียร์ลีกไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลกับเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องรอต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้น
มาสเตอร์สกล่าวอีกว่า พรีเมียร์ลีกได้เดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมกันอยู่ ไม่ใช่แค่กรณีของแมนซิตี้เท่านั้น แต่รวมไปถึงทุกเรื่อง เราปรับใช้กฎระเบียบอย่างยืดหยุ่นอยู่เสมอเพื่อพยายามทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบที่เหมาะสมไว้ครบถ้วน และจะไม่ขอคาดเดาผลลัพธ์ที่จะออกมา นี่คือสิ่งที่จะบอกได้เกี่ยวกับเรื่องนี้