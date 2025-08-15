ฟูแล่มอยากได้ฮอยลุนด์ช่วยแดนหน้าอีกทีม ขอเช็กก่อนว่ามีใจหรือไม่ค่อยยื่นข้อเสนอ
“เดลี่เมล” รายงานว่า ฟูแล่มเป็นทีมล่าสุดให้ความสนใจราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าปืนฝืดของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวไปร่วมทีมสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ หลังจากมีแนวโน้มว่ากองหน้าเดนมาร์กจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมก่อนตลาดนักเตะปิดตัวลง อย่างไรก็ตามฟูแล่มต้องมั่นใจก่อนว่าฮอยลุนด์อยากจะย้ายไปร่วมทีมหรือไม่ ก่อนจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้เอซี มิลาน เคยยื่นข้อเสนอยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดให้แมนยูพิจารณาแล้ว แต่ตัวนักเตะอยากจะอยู่สู้เพื่อแย่งโอกาสลงสนามต่อไป หลังจากที่แมนยูได้ตัวเบนยามิน เชชโก้ กองหน้าสโลวีเนียมาเสริมทีม
แมนยูที่ต้องการเงินมาซื้อกองกลางและผู้รักษาประตูมาเสริมทีม จำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมไป เพื่อหางบประมาณมาจัดการเรื่องนี้ โดยพยายามเดินหน้าขายอเลฮันโดร การ์นาโช่, เจดอน ซานโช่, ไทเรลล์ มาลาเซีย รวมทั้งอันโตนี่ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับอนาคตของทั้ง 4 คน ถึงแม้จะมีหลายทีมสนใจก็ตาม