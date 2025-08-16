อโมริมตั้งเป้าพาแมนยูกลับไปเล่นบอลยุโรป ชมทีมดูดีขึ้นแล้ว แต่อย่าคาดหวังสูง
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลใหม่ว่า เราอยากกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้ แต่มันเป็นเรื่องที่โค้ชแมนยูจะพูดแบบนี้ แต่เราต้องอยู่กับความจริง เราต้องสู้อีกมากมาย ต้องว่ากันไปทีละเกม ถ้าเราคิดว่าจะจบฤดูกาลแบบไหน มันจะเป็นปัญหาของทีมได้ สภาพทีมตอนนี้ต้องบอกว่า เราคงเปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้ภายในเวลาแค่ 4 สัปดาห์ แต่เราดีขึ้น เราซ้อมกันหนักขึ้น เตรียมพร้อมรับมือกับเกมทุกรูปแบบ ส่วนตัวแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้น แต่มันชัดเจนเราต้องว่ากันไปทีละขั้น เราจะเป็นทีมที่ดีขึ้นแน่นอน
อโมริมกล่าวถึงเบนยามิน เชชโก้ กองหน้าคนใหม่ของทีมว่า เชชโก้พร้อมลงสนามแล้ว สภาพร่างกายของเขาพร้อม เหมาะกับพรีเมียร์ลีกมากๆ เขาเป็นนักเตะที่ฉลาดมาก เขาสนใจเรื่องรายละเอียดต่างๆ ช่วงบ่ายจะใช้เวลาไปกับการทำฟิตเนส เกมนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซน่อล ในวันที่ 17 สิงหาคม ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด เขาพร้อมลงสนามแน่นอน แต่ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่ ส่วนวิคตอร์ โยเคเรส ลูกน้องเก่าของอโมริม ที่เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติ้ง ลิสบอน ที่เพิ่งย้ายไปอาร์เซน่อล และจะต้องเจอกันในเกมแรกของซีซั่นนั้น ถ้าถามว่าเขาเป็นอย่างไร ควรเป็นคำถามที่เอาไปถามมิเกล อาร์เตต้า กุนซือทีมปืนใหญ่มากกว่า เพราะตอนนี้โยเคเรสอยู่ในลีกที่ต่างไปจากโปรตุเกสแล้ว เขาเป็นนักเตะที่ดี และไม่แปลกใจที่จะเห็นเขาลงเล่นให้สโมสรใหญ่ในอังกฤษ
ส่วนอนาคตของราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าที่มีข่าวว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมไปนั้น อโมริมตอบว่า เขายังอยู่กับเรา เป็นหนึ่งในตัวเลือกของทีม ตอนนี้เรามีสมาธิกับเกมนี้อยู่ และเขายังเป็นนักเตะของแมนยู