บาเยิร์นเจรจาเชลซี หวังดึงเอ็นคุนคูไปช่วยเกมรุก
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า บาเยิร์น มิวนิก กำลังเดินหน้าเจรจากับเชลซี ในการดึงตัวคริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู กองหน้าฝรั่งเศสกลับไปค้าแข้งในบุนเดสลีก้า เยอรมนีอีกครั้ง เพื่อนำไปทดแทนจามาล มูเซียล่า แนวรุกเยอรมันที่ได้บาดเจ็บข้อเท้าหักจนต้องพักยาว ส่วนในเรื่องของรูปแบบการดึงตัวไปร่วมทีมนั้น เชลซีและตัวนักเตะต้องการขายออกถาวรมากกว่าการยืมตัว
เอ็นคุนคูไม่มีความสุขในการค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ นับตั้งแต่ย้ายมาจากไลป์ซิก เมื่อปี 2023 ก็มีอาการเจ็บรบกวน และไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนัก จนต้องการย้ายออกจากทีม ผลงาน 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ลงเล่นให้ทีมสิงห์บลูไป 43 นัด ยิงไป 14 ประตู รวมทุกรายการ
ส่วนบาเยิร์นพยายามไปขอซื้อตัวนิค โวลเทอมาเดอ กองหน้าของสตุ๊ทการ์ทไปร่วมทีมแล้ว แต่ต้นสังกัดปฏิเสธว่าจะไม่ปล่อยตัวในตลาดรอบนี้อย่างแน่นอน