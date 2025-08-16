ฟลิครับสุดเซ็งบาร์ซ่าลงทะเบียนแรชฟอร์ดไม่ทันเปิดซีซั่นลาลีก้า แต่เชื่อมั่นสโมสรว่าแก้ไขได้
มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าอังกฤษ ที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมบาร์เซโลน่า ด้วยสัญญายืมตัว ยังไม่สามารถลงทะเบียนเป็นนักเตะใหม่ของบาร์ซ่าได้ เนื่องจากต้นสังกัดติดปัญหาเรื่องการเงิน จากการที่บาร์ซ่าใช้เงินซื้อนักเตะมากกว่ารายได้ของสโมสร ซึ่งลาลีก้า สเปน ได้เริ่มต้นเปิดฤดูกาลในวันที่ 16 สิงหาคมแล้ว
ฮานซี่ ฟลิค กุนซือบาร์ซ่า กล่าวว่า ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ แต่ก็รู้ดีสถานการณ์ทั้งหมด และเชื่อมั่นในสโมสร เราจะโฟกักับสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอยู่ในมือของเรา ส่วนเรื่องอื่นๆ ขอให้เป็นหน้าที่ของสโมสร
บาร์ซ่ามีปัญหาเรื่องการเงินมาตลอดในหลายปีหลัง ซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็เกือบจะไม่สามารถลงทะเบียนดานี่ โอลโม่ แนวรุกทีมชาติสเปนเป็นนักเตะของทีมได้ ต้องมีการอุทธรณ์กับทางลาลีก้าถึง 2 ครั้ง และทำได้แค่ลงทะเบียนชั่วคราวเท่านั้น
บาร์ซ่า ทีมแชมป์เก่า จะเปิดฤดูกาล ด้วยการไปเยือนมายอร์ก้า คืนวันนี้ เวลา 00.30 น.