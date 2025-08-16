ชล็อตยกเสียงเชียร์แฟนบอล ช่วยลิเวอร์พูลฮึดชนะบอร์นมัธได้
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมเอาชนะบอร์นมัธ 4-2 ในนัดเปิดฤดูกาล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ว่า เกมนี้เราเริ่มต้นกันได้ดี ออกนำก่อน 2-0 ในครึ่งแรก ถึงแม้ว่าคู่แข่งจะมีโอกาสยิงได้ แต่ก็ยังรับมือได้ อย่างไรก็ตามบอร์นมัธกลับมาสู่เกมได้ และตีเสมอ 2-2 ตอนนั้นมองหานักเตะที่จะช่วยทีมได้ ทำให้คิดถึงดิโอโก้ โชต้า ที่เคยลงมาช่วยเปลี่ยนเกมได้เสมอ แต่เกมนี้แฟนบอลช่วยเราไว้ และทุกคนในทีมก็ไม่ยอมแพ้ จนชนะได้
ชล็อตกล่าวอีกว่า สภาพร่างกายนักเตะมีปัญหากันอยู่บ้าง โจ โกเมซ กองหลังที่เจ็บไป ก็ยังไม่ได้ซ้อมมากนักตลอด 3 สัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา อูโก้ อีคิติเก้ กองหน้าคนใหม่ก็ยังไม่สามารถเล่นครบ 90 นาทีได้ เยเรมี่ ฟริมปงส์ กองหลังชาวดัตช์ก็มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเล็กน้อย ทำให้ต้องรักษาสมดุลความฟิตของนักเตะและทำให้ทีมชนะได้ด้วย เราปล่อยนักเตะตัวหลักออกไป 4 ทีม แต่ก็ซื้อเข้ามาทดแทนได้ มี 3 คนที่ได้พรีซีซั่นกับทีม แต่อีคิติเก้ไม่ฟิตนัก แต่เราก็ยังมีทีมที่ฟิตที่สุดในลีกอยู่ดี
กุนซือหงส์แดงกล่าวถึงการรำลึกถึงโชต้าก่อนเกมนี้ว่า ทุกคนในทีมรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นเรื่องน่าประทับใจมากๆ และเต็มไปด้วยพลัง ส่วนตัวโชคดีมากที่ได้มาอยู่กับลิเวอร์พูล 1 ปี และได้ยินเพลงยู วิลล์ เนเวอร์ วอล์ก อะโลน หลายต่อหลายครั้ง แต่การได้ยินระหว่างเกมในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลของเรายอดเยี่ยมขนาดไหน มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แค่ที่แอนฟิลด์เท่านั้น