อิราโอล่า-ชล็อต ประณามแฟนบอลเหยียดผิวเซเมนโย่ เป็นเรื่องน่าอับอาย ตำรวจเดินหน้าล่าตัวแล้ว
อันโดนี่ อิราโอล่า กุนซือบอร์นมัธ กล่าวหลังจบเกมที่พาทีมบุกแพ้ลิเวอร์พูล 2-4 ในนัดเปิดฤดูกาล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ว่า การที่อองตวน เซเมนโย่ นักเตะบอร์นมัธโดนเหยียดผิวในครึ่งแรก จนเกมต้องหยุดแข่ง เป็นเรื่องที่น่าอับอายมาก ทั้งๆ ที่เกมนี้สู้กันอย่างสนุก และเป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วย คนดูเป็นจำนวนมาก แต่เราก็ยังต้องพูดถึงเรื่องการเหยียดผิวมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งๆ ที่ควรจะหยุดทำมันได้แล้ว
ขณะที่อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือทีมหงส์แดง และสโมสรลิเวอร์พูลต่างออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องการเหยียดผิว ว่า เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สโมสรจะต้องเอาคนทำผิดมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปให้ได้
ขณะที่ตำรวจเมอร์ซีไซด์ได้ทำการสอบสวนเพื่อนำคนที่กระทำลักษณะดังกล่าวมาลงโทษแล้ว