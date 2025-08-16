แมนยูยุติแผนซื้อบาเลบาแล้ว หลังไบรท์ตันยืนยันไม่ขาย ถ้าอยากได้ต้องทุ่ม 5 พันล้าน
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะไม่มีการเดินหน้าการซื้อตัวคาร์ลอส บาเลบา กองกลางทีมชาติแคเมอรูนของไบรท์ตันไปร่วมทีม ในซัมเมอร์นี้แล้ว หลังจากที่ทั้งสองสโมสรได้มีการเจรจากันโดยตรงแล้ว และไบรท์ตันยืนยันว่าจะไม่ขายกองกลางรายนี้ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้
ไบรท์ตันเรียกค่าตัวของบาเลบาที่ 115 ล้านปอนด์(5,056 ล้านบาท) เท่ากับที่เคยขายมอยเสส ไคเซโด้ ไปให้เชลซี เมื่อปี 2023 ทำให้การเจรจาไม่สามารถลุล่วงได้ เพราะแมนยูมองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกินความเป็นจริง ถึงแม้ว่าเรื่อเงื่อนไขสัญญา ค่าเหนื่อยและสัญญาของนักเตะจะไม่ใช่ปัญหาของแมนยูเลยก็ตาม
ทั้งนี้ บาเลบาเพิ่งย้าย0ากลีลล์ ในลีกเอิง ฝรั่งเศส มาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกเพียง 2 ฤดูกาลเท่านั้น แต่สร้างชื่อจนเป็นหนึ่งในแดนกลางที่น่าจับตามองมากคนหนึ่งในช่วงหลัง