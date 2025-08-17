บาเยิร์น มิวนิก ทุบสตุ๊ตการ์ท 2-1 ครองแชมป์ ซุปเปอร์คัพ 2025 สมัยที่ 11
“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก เฉือนเอาชนะ “ม้าขาว” สตุ๊ตการ์ท 2-1 คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 11 ในการแข่งขันฟุตบอลฟรานซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์ ซุปเปอร์คัพ 2025 ที่สนามเอ็มเอชพีอารีน่า ประเทศเยอรมนี เมื่อคืนวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
บาเยิร์น มิวนิก แชมป์บุนเดสลีก้า ลงสนามปะทะ สตุ๊ตการ์ท แชมป์เดเอฟเบ โพคาล ในศึกซุปเปอร์คัพ 2025 โดยเกมในครึ่งแรกนาทีที่ 18 บาเยิร์น ยิงนำก่อน 1-0 จาก แฮร์รี่ เคน ล้มตัวตวัดบอลดิ่งมุดตาข่ายคมกริบ และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เกมครึ่งหลังนาทีที่ 78 บาเยิร์น ขยับสกอร์นี้เป็น 2-0 จาก หลุยส์ ดิอาซ สอดมาโขกสวนตัวนายทวารคู่แข่งเข้าไปตุงตาข่าย ประเดิมประตูแรกกับ บาเยิร์น แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+4 เจมี่ เลเวลิ่ง โหม่งตีตื้นให้สตุ๊ตการ์ทตีไขา่แตกไล่มา 1-2
จบเกม บาเยิร์น มิวนิก ชนะ สตุ๊ตการ์ท ที่ผิดหวังรายการนี้สองปีติด ด้วยสกอร์ 2-1 ส่งผลให้บาเยิร์นคว้าโทรฟี่ ฟรานซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์ ซุปเปอร์คัพ 2025 เป็นสมัยที่ 11 ก่อนเปิดหัวบุนเดสลีก้า ฤดูกาลใหม่ คู่แรกดวล แอร์เบ ไลป์ซิก ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้