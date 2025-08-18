อโมริมใจชื้นแมนยูเล่นดีขึ้นมาก ชมคุนญ่า-เอ็มโบโม่ยกระดับทีม ป้องบายินดีร์โดนกระแทกทำเสียประตู
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมแพ้อาร์เซน่อล 0-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดเปิดฤดูกาล ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ว่า รู้สึกภูมิใจกับลูกทีมที่กล้าเล่นในทุกจังหวะ ขอแสดงความยินดีกับผลงานในวันนี้ ถึงแม้ว่าจะแพ้ในบ้าน และควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ อย่างไรก็ตามเราเล่นกันได้ดุดันดันมากกว่าฤดูกาลก่อน เสียบอลน้อยลง วิ่งกันมากขึ้น กล้าหาญขึ้น เมื่อครองบอลก็เล่นได้อย่างมีคุณภาพ ยิ่งเมื่อแฟนบอลตะโกนเชียร์เรา เรายิ่งเดินหน้าเล่นในรูปแบบของเรา รายละเอียดเล็กๆ ที่ได้คุยกัน นักเตะใหม่อย่างมาเตอุส คุนญ่า และไบรอัน เอ็มโบโม่ ยกระดับทีมได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญเราไม่ได้เล่นกันน่าเบื่ออีกแล้ว
“เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราชนะใครก็ได้ในพรีเมียร์ลีก โดยเฉพาะทีมที่ดีอย่างอาร์เซน่อล เราดีขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะแพ้ แต่ผมภูมิใจกับความพยายามของทุกคน” กุนซือทีมปีศาจแดงกล่าว
ส่วนประตูชัยของทีมปืนใหญ่ ที่อัลทาย บายินดีร์ นายทวารปีศาจแดงโดนกระแทกไปก่อนที่ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอรี่ จะโหม่งเข้าไปนั้น เมื่อผู้รักษาประตูโดนกระแทกแบบนั้น ส่วนตัวแล้วไม่ชอบเลย เพราะผู้รักษาประตูจะไม่สามารถเข้าหาบอลได้ ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขกฎได้ เราต้องปรับตัวไปตามกฎ
ขณะที่อนาคตของราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าเดนมาร์ก ที่ไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสำรองในเกมนี้นั้น อโมริมกล่าวว่า มันเป็นการสู้เพื่อแย่งโอกาสลงสนาม ก็ต้องรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือในตลาดนักเตะ แต่ฮอยลุนด์มีคาแร็กเตอร์ที่เหมือนกับเบนยามิน เชชโก้ กองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งซื้อมา ทำให้ต้องเลือกแค่คนเดียว