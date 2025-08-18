ลูอิสบอกเองไม่อยากย้ายออกจากเรือใบ แม้เป๊ปไม่ยืนยันโอกาสลงสนาม
ริโก้ ลูอิส กองหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่า ไม่มีความสนใจจะย้ายออกจากถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ถึงแม้มีข่าวว่าใกล้จะย้ายไปนอ็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ก็ตาม
ลูอิสกล่าวว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปเล่นให้ทีมอื่นได้ เพราะอยากเล่นให้แมนซิตี้เท่านั้น และที่นี่เป็นสโมสรในฝันของตัวเอง เมื่อได้เล่นกับนักเตะที่อยากเล่นด้วย จะช่วยให้ทำผลงานออกมาดีมากๆ อย่างที่ได้เห็นกันในเกมกับวูล์ฟแฮมป์ตัน
ลูอิสวัย 20 ปี ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงให้แมนซิตี้ 4 จาก 16 เกมหลังสุด ซึ่งเปป กวาร์ดิโอล่า กุนซือทีมเรือใบสีฟ้าได้แจ้งกับเขาแล้วว่า ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ
กองหลังวัย 20 ปีกล่าวอีกว่า ทุกคนต่างอยากให้รับการยืนยันว่าจะเป็นตัวหลัก แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเองว่าทำผลงานออกมาดีหรือไม่ เมื่อมีโอกาสก็ต้องทำให้ได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทำงานหนักให้มีผลงานที่ดีขึ้น ซีซั่นนี้อยากจะลงเล่นให้ได้มากกว่าซีซั่นก่อน และมีเป้าหมายเหมือนเดิม คือ เป็นนักเตะที่ได้รับการยอมรับ