ลีดส์ได้ประตูชัยจากจุดโทษ เฉือนหวิวเอฟเวอร์ตัน 1-0
ลีดส์ ยูไนเต็ด ประเดิมการเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ด้วยการเอาชนะเอฟเวอร์ตัน 1-0 ในการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล ที่สนามเอลแลนด์ โร้ด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
ทีมยูงทองที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาได้ประตูชัยจากจุดโทษของลูคัส เอ็นเมชา กองหน้าตัวใหม่ ในนาทีที่ 84 ให้ทีมคว้า 3 แต้มแรกได้
ทั้งนี้ลีดส์ได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของเจมส์ ทราคอฟสกี้ กองหลังเอฟเวอร์ตัน พยายามใช้ขาบล็อกลูกยิงของแอนตัน สตาค แต่บอลไปโดนแขน ถึงแม้จะมีการประท้วงจากนักเตะทีมเยือนแล้ว แต่วีเออาร์ก็ยั
ยืนยันจุดโทษ
ผลลาลีก้า สเปน
เอลเช่ เสมอ รีล เบติส 1-1
ผลเดเอฟเบ โพคาล รอบแรก
เอสเซ่น แพ้ ดอร์ทมุนด์ 0-1
