เคียซ่าแจ้งลิเวอร์พูลพร้อมอยู่สู้ต่อ ไม่ย้ายไปไหนแล้ว
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า เฟเดริโก้ เคียซ่า กองหน้าอิตาเลียนของลิเวอร์พูล และเอเย่นต์ของเขา ได้แจ้งกับลิเวอร์พูลไปแล้วว่า ต้องการอยู่ค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะอยากย้ายออก เพราะไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามนัก รวมทั้งไม่ได้ไปพรีซีซั่นทัวร์กับทีมที่เอเชียด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากที่ดาร์วิน นูนเญซ และ หลุยส์ ดิอาซ สองแนวรุกของทีมได้ย้ายออกไป ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เคียซ่าจะได้รับโอกาสจากอาร์เน่อ ชล็อต กุนซือชาวดัตช์มากขึ้น
เคียซ่าเพิ่งยิงประตูในเกมนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งช่วยให้ทีมชนะบอร์นมัธไป 4-2