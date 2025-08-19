ซานโช่ปัดย้ายไปโรม่า แต่ทีมหมาป่าไม่ถอดใจ ยังโน้มน้าวต่อ
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานสถานการณ์ของเจดอน ซานโช่ ปีกที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดง และสโมสรได้เดินหน้าขายตัวออกจากทีมไปว่า ซานโช่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของโรม่าแล้ว ถึงแม้ว่าแมนยู ตอบรับที่จะขายให้ด้วยค่าตัว 20 ล้านปอนด์(878 ล้านบาท) ให้โรม่าไปแล้วก็ตาม
ขณะที่เบซิกตัส ทีมจากลีกตุรกีก็เคยเจรจากับซานโช่ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากตัวแข้งวัย 25 ปี ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเบซิกตัสพร้อมจ่ายค่าตัวที่แมนยูกำหนดไว้ แต่ตัวนักเตะไม่ต้องการย้ายไปค้าแข่งในลีกตุรกี
หลังจากที่โรม่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับซานโช่ได้ ก็ได้จัดการยืมตัวเลออน ไบลี่ย์ ปีกจากแอสตัน วิลล่า ไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า โรม่าจ่ายค่ายืมตัวให้วิลล่าที่ 2.6 ล้านปอนด์(114 ล้านบาท) ในการยืมตัว 1 ฤดูกาล และมีออปชั่นซื้อขาดที่ 19 ล้านปอนด์(834 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม “ฟุตบอล อิตาเลีย” ได้รายงานว่า โรม่ายังไม่ยอมแพ้ในการซื้อซานโช่ไปร่วมทีม จานปิเอโร่ กัสเปรินี่ กุนซือทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมยังคงพยายามที่จะโน้มน้าวให้ซานโช่ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมให้ได้ ด้านยูเวนตุสที่เคยเจรจากับตัวนักเตะไปก่อนหน้านี้ และเงียบหายไปนั้น ยังคงอยากได้ตัวซานโช่เช่นกัน แต่กำลังเดินหน้าขายนักเตะออกจากทีม เพื่อหางบประมาณมาซื้อตัวก่อนตลาดนักเตะจะปิดลง