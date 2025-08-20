อิซักแฉนิวคาสเซิลผิดสัญญาจะให้ย้ายออกจากทีม สโมสรโต้ไม่เคยมีข้อตกลงนี้ ยันไม่ขาย พร้อมให้กลับสู่ทีม
อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดน ที่ต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมลิเวอร์พูล แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการย้ายออก และมีปัญหากับต้นสังกัด จนไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีม และไม่ได้ลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และไม่ไปร่วมงานประกาศรางวัลของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ(พีเอฟเอ) ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ว่า รู้สึกดีใจที่เพื่อนร่วมทีมอาชีพเห็นถึงผลงานและโหวตให้เป็นหนึ่งในทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้ว ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนิวคาสเซิลทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาตลอด แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในงานวันนี้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในงาน
“ผมเก็บตัวเงียบมานาน ขณะที่คนอื่นได้ออกมาพูด ความเงียบนั้นได้เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ บอกเล่าเรื่องราวในแบบของพวกเขาเอง ทั้งๆ ที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เราตกลงกันไว้เบื้องหลัง ความจริง คือ คำสัญญาที่สโมสรรู้ความต้องการของผมมานานแล้ว แต่ทำเหมือนว่าประเด็นมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้ มันเป็นการบิดเบือนความจริง เมื่อถูกผิดสัญญาและความไว้วางใจเสียไป ความสัมพันธ์จึงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีกับทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว” อิซักเปิดใจผ่านอินสตาแกรม
ด้านนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ว่า เรารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้เห็นอิซักโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ขอยืนยันว่าตัวนักเตะยังมีสัญญากับสโมสร และไม่เคยมีใครในสโมสรที่สัญญาว่าจะให้เขาย้ายออกจากสโมสรได้ในซัมเมอร์นี้เลย เราต้องการเก็บนักเตะที่ดีที่สุดของทีมเอาไว้ เราเคารพในความต้องการของนักเตะ โดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สโมสรได้ชี้แจงต่ออิซักและผู้แทนของเขาอย่างชัดเจนแล้วว่า ทุกการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของสโมสร ทีม และแฟนบอลเสมอ และเงื่อนไขสำหรับการปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่คิดว่าการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้จะเกิดขึ้นได้
“นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีเกียรติภูมิและประเพณีอันยาวนาน เรามุ่งมั่นรักษาเอกลักษณ์และความรู้สึกเป็นครอบครัวของเรา อิซักยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ และจะได้รับการต้อนรับกลับมาอย่างอบอุ่นเมื่อเขาพร้อมกลับมาร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้ง” สโมสรระบุในแถลงการณ์