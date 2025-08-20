เอ็มบัปเป้ สังหารจุดโทษ! รีล มาดริด เชือด โอซาซูน่า 1-0 ประเดิมฤดูกาลใหม่ 3 แต้ม
“ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ประเดิมฤดูกาลใหม่เฉือนคว้าชัยเหนือ โอซาซูน่า ที่เหลือ 10 คน ด้วยสกอร์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน นัดเปิดฤดูกาล 2025/26 ที่สนามซานเตียโก้ เบร์นาเบว กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อคืนวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา
รีล มาดริด ของกุนซือใหม่ ชาบี้ อลอนโซ่ ลงสนามนัดแรกของฤดูกาล รับการมาเยือนของ โอซาซูน่า โดยเกมนี้ ชาบี้ อลอนโซ่ ส่งแนวรุกอย่าง บราฮิม ดีอาซ, คีเลียน เอ็มบัปเป้ และวินิซิอุส จูเนียร์ โดยที่ 3 แนวรับหน้าใหม่ทั้ง เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, ดีน เฮาเซ่น และอัลบาโร่ การ์เรราส ต่างออกสตาร์ทตัวจริง
เกมในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่ 51 รีล มาดริด ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จาก จังหวะที่ คีเลียน เอ็มบัปเป้ กระชากบอลเข้าเขตโทษก่อนโดน ฆวนครูซ แนวรับโอซาซูน่า เข้าพรวดไปเสียบขาล้มลงไป ผู้ตัดสินชี้ให้จุดโทษทันที และเป็นเอ็มบัปเป้ที่ลุกมาสังหารเองเข้าไปไม่พลาด
จากนั้นในช่วงทดเจ็บนาที 90+5 โอซาซูน่า ต้องเหลือผู้เล่น 10 คน เมื่อ อาเบล เบรโตเนส โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม แต่ช่วงที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติม จบเกม รีล มาดริด เปิดรังเฉือนเอาชนะ โอซาซูน่า ไปแบบหวุดหวิดด้วยสกอร์ 1-0 ประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยการคว้า 3 แต้มได้สำเร็จ